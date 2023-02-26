Ушков Дмитрий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.?.1861
Жена: Ушкова Наталия Николаева
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1862
Мать ребёнка: Ушкова Наталия Николаева
Работа или профессия
1862
писец 1-го разряда
Смерть
Неизвестно