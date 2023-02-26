Ушков Дмитрий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушков Дмитрий Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.?.1861

Жена: Ушкова Наталия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1862

Сын: Ушков Николай Никифоров

Мать ребёнка: Ушкова Наталия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
писец 1-го разряда
Смерть
Неизвестно
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