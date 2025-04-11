Ивашкин Леонид Григорьевич
мужской, родился 28.08.1830
умер Неизвестно
ОтецИвашкин Григорий Петрович11.04.1792 г.р.
МатьИвашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна1807 г.р.
Дети
Ивашкин Александр Леонидович08.08.1867 г.р.
Ивашкина Надежда Леонидовна16.05.1871 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1830
Рождение ребёнка
08.08.1867
Сын: Ивашкин Александр Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1871
Дочь: Ивашкина Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1874
Дочь: Ивашкина Мария Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1883
Сын: Ивашкин Михаил Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно