Ивашкин Леонид Григорьевич 28.08.1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Ивашкин Леонид Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.08.1830

умер Неизвестно

Отец
Ивашкин Григорий Петрович11.04.1792 г.р.
Мать
Ивашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна1807 г.р.
Дети
Ивашкин Александр Леонидович08.08.1867 г.р.
Ивашкина Надежда Леонидовна16.05.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1830

Отец: Ивашкин Григорий Петрович

Мать: Ивашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1867

Сын: Ивашкин Александр Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1871

Дочь: Ивашкина Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1874

Дочь: Ивашкина Мария Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1883

Сын: Ивашкин Михаил Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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