Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти17.11.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Владимир Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Исидоров
Рождение ребёнка
05.01.1819
Сын: Георгий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Исидоров
Смерть
17.11.1819
Рождение ребёнка
1819
Сын: Феоктист Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Исидоров