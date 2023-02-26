Стефанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Михайлова

Стефанида Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

17.11.1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Владимир Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Исидоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1819

Сын: Георгий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Исидоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
17.11.1819
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Феоктист Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Исидоров

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close