(Варзина) Анна незаконнорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Варзина) Анна незаконнорожденная

(Варзина) Анна незаконнорожденная

avatar

Место рождения

Тевигино

Дата рождения

24.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1918

Отец: ?

Мать: Фекла Васильевна

Тевигино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close