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(Варзина) Анна незаконнорожденная
(Варзина) Анна незаконнорожденная
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Место рождения
Тевигино
Дата рождения
24.06.1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Варзина) Фекла Васильевна
Около 1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1918
Отец:
?
Мать:
Фекла Васильевна
Тевигино
Смерть
Неизвестно
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