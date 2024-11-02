Безобразова Марина Михайловна 04.08.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безобразова Марина Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.08.1918, Ялта, Ялта, Республика Крым

умерла 24.04.2010, коммуна Монте-Карло, Княжество Монако

Отец
Безобразов Михаил Владимирович12.12.1895 г.р.
Мать
Безобразова (Стеценко) Вера Николаевна23.05.1894 г.р.
Супруги
Реймонд ДжорджНеизвестно г.р.
Медичи Роже~ФеликсНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918

Отец: Безобразов Михаил Владимирович

Мать: Безобразова (Стеценко) Вера Николаевна

Ялта, Ялта, Республика Крым

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медичи Роже~Феликс

коммуна Монте-Карло, Княжество Монако

Бракосочетание
03.07.1938

Муж: Реймонд Джордж

коммуна Монте-Карло, Княжество Монако

Смерть
24.04.2010
коммуна Монте-Карло, Княжество Монако

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