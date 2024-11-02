Безобразова Марина Михайловна
женский, родилась 04.08.1918, Ялта, Ялта, Республика Крым
умерла 24.04.2010, коммуна Монте-Карло, Княжество Монако
ОтецБезобразов Михаил Владимирович12.12.1895 г.р.
МатьБезобразова (Стеценко) Вера Николаевна23.05.1894 г.р.
Супруги
Реймонд ДжорджНеизвестно г.р.
Медичи Роже~ФеликсНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медичи Роже~Феликс
коммуна Монте-Карло, Княжество Монако
Бракосочетание
03.07.1938
Муж: Реймонд Джордж
коммуна Монте-Карло, Княжество Монако
Смерть
24.04.2010
коммуна Монте-Карло, Княжество Монако