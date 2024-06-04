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Сергеев Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1971

Отец: Сергеев Юрий Александрович

Мать: Рубцова (Полькина) Галина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1995

Сын: Сергеев Никита Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.2001

Дочь: Сергеева Вероника Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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