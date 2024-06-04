Сергеев Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1995
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.2001
Дочь: Сергеева Вероника Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности