Яков Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти18.04.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1801
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.12.1801
Дочь: Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия (Агафия) Стефанова
сельцо Горохово
Работа или профессия
1801
дворовой человек
Рождение ребёнка
03.04.1803
Сын: Никита Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия (Агафия) Стефанова
сельцо Горохово
Рождение ребёнка
24.05.1806
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия (Агафия) Стефанова
д.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Гликерия Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия (Агафия) Стефанова
Смерть
18.04.1839