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Яков Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

18.04.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1801

Жена: Евдокия (Агафия) Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.12.1801

Дочь: Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия (Агафия) Стефанова

сельцо Горохово
Работа или профессия
1801
дворовой человек
Рождение ребёнка
03.04.1803

Сын: Никита Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия (Агафия) Стефанова

сельцо Горохово
Рождение ребёнка
24.05.1806

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия (Агафия) Стефанова

д.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Гликерия Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия (Агафия) Стефанова

Смерть
18.04.1839
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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