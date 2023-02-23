Лукерья Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аксинья Захарова
Отец ребёнка: Захар Савинов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Захар Савинов
Место жительства
1858
20
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Савинов
Смерть
Неизвестно