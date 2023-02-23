Лукерья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аксинья Захарова

Отец ребёнка: Захар Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Захар Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
20
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Савинов

Смерть
Неизвестно
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