Беляев Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Яков Григорьевич

Беляев Яков Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1911 ст.

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Пожиткова Ольга Филипповна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Ольга Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close