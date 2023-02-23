(из Никитино) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1801
Рождение ребёнка
1805
Сын: Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1816
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Домна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно