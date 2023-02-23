(из Никитино) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Никитино) Анна Алексеевна

(из Никитино) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шилдырев? Фрол Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Домна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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