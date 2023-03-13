Сударчикова, Рогалева Анна Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1888
Дочь: Сударчикова Васса
Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ
Рождение ребёнка
18.01.1891
Дочь: Цыганова Ксения
Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ
Рождение ребёнка
21.03.1893
Дочь: Сударчикова Матрена
Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ
Рождение ребёнка
24.04.1895
Дочь: Ерышева Елизавета
Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ
Рождение ребёнка
29.12.1897
Рождение ребёнка
05.07.1902
Сын: Сударчиковъ Лукьянъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ
Рождение ребёнка
19.03.1905
Сын: Сударчиковъ Сергей
Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ
Александровка
Рождение ребёнка
19.03.1905
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.12.1909
Рождение ребёнка
25.04.1912
Дочь: Сударчикова Клавдия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ
Александровка
Бракосочетание
19.01.1914
Муж: Рогалевъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно