Сударчикова, Рогалева Анна Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова, Рогалева Анна Андрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1888

Дочь: Сударчикова Васса

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1891

Дочь: Цыганова Ксения

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1893

Дочь: Сударчикова Матрена

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1895

Дочь: Ерышева Елизавета

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1897

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1902

Сын: Сударчиковъ Лукьянъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1905

Сын: Сударчиковъ Сергей

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Александровка
Рождение ребёнка
19.03.1905

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.12.1909

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1912

Дочь: Сударчикова Клавдия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Александровка
Бракосочетание
19.01.1914

Муж: Рогалевъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Аристархъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Аристархъ

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