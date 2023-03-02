Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Горнаков Леонтий

Мать: Горнакова АрмянкаАбхазка

Рождение ребёнка
21.10.1910

Сын: Горнаков Яков Лаврович

Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Алленых Анна Лавровна

Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горнакова Агриппина Лавровна

Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Лев Лаврович

Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1945
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Похоронена на Кладбище Павельцево
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