Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1945
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Горнаков Леонтий
Мать: Горнакова АрмянкаАбхазка
Рождение ребёнка
21.10.1910
Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Алленых Анна Лавровна
Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горнакова Агриппина Лавровна
Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич
Смерть
1945
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Похоронена на Кладбище Павельцево