Агеев Василий Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1863
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Носова (Агеева) Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Агеева (Кулябина) Варвара Михайлова
Смерть
После 1887