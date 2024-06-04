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Агеев Василий Егоров

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1887

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Симаков (Агеев) Егор Агеев

Мать: Симакова Аграфена Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.10.1863

Жена: Агеева (Кулябина) Варвара Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Носова (Агеева) Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Агеева (Кулябина) Варвара Михайлова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1887
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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