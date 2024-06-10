Горшков Гаршков Егор Иванович Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горшков Гаршков Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Горшков Гаршков Иван Григорьевич

Мать: Горшкова Гаршкова Марфа Васильевна

Место жительства
1851
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Стрелецкая-Зарецкая слобода г. Михайлова ГАРО ф 129 оп 54 д 54 св 816 Ревизские сказки экономических крестьян Михайловского уезда в 1851 отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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