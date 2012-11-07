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Чернявская Кира Никитовна

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Место рождения

Новониколаевка

Дата рождения

07.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2012

Отец: Чернявский Никита Витальевич

Мать: Чернявская Ирина Андреевна

Место жительства
С 2012
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