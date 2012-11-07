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Чернявская Кира Никитовна
Чернявская Кира Никитовна
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Место рождения
Новониколаевка
Дата рождения
07.11.2012
Пол
Женский
Отец
Чернявский Никита Витальевич
1990 г.р.
Мать
Чернявская (Гарбуз) Ирина Андреевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2012
Отец:
Чернявский Никита Витальевич
Мать:
Чернявская Ирина Андреевна
Новониколаевка
Место жительства
С 2012
Новониколаевка
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