Емельянов Герасимов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1901
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901
Отец: Герасимов Александр
Мать: Герасимова Екатерина
Рождение ребёнка
1927
Сын: Емельянов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Герасимова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Емельянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Герасимова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.01.1932
Дочь: Зеленова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Емельянова Герасимова Анна Михайловна
Ефимьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.09.1941