Емельянов Герасимов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Герасимов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1901

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901

Отец: Герасимов Александр

Мать: Герасимова Екатерина

Рождение ребёнка
1927

Сын: Емельянов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Герасимова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Емельянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Герасимова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
13.01.1932

Дочь: Зеленова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Герасимова Анна Михайловна

Ефимьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.09.1941
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