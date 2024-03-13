Осьминина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьминина Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осьминин Станислав Александрович

Рождение ребёнка
19.02.1957

Сын: Осьминин Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Осьминин Станислав Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1965

Сын: Осьминин Олег Станиславович

Отец ребёнка: Осьминин Станислав Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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