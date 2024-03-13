Осьминина Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1957
Сын: Осьминин Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Осьминин Станислав Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1965
Сын: Осьминин Олег Станиславович
Отец ребёнка: Осьминин Станислав Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно