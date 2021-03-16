Новикова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1939
Дата смерти16.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1963
Рождение ребёнка
16.10.1964
Сын: Нестеров Сергей Альбертович
Отец ребёнка: Нестеров Альберт Романович
Рождение ребёнка
14.07.1972
Сын: Нестеров Алексей Альбертович
Отец ребёнка: Нестеров Альберт Романович
Смерть
16.03.2021