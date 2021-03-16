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Новикова Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1939

Дата смерти

16.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.08.1963

Муж: Нестеров Альберт Романович

Рождение ребёнка
16.10.1964

Сын: Нестеров Сергей Альбертович

Отец ребёнка: Нестеров Альберт Романович

Рождение ребёнка
14.07.1972

Сын: Нестеров Алексей Альбертович

Отец ребёнка: Нестеров Альберт Романович

Смерть
16.03.2021

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