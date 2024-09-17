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(Хрулева) Анна Михайловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Хрулев Михаил Иванович

Мать: Хрулева Ирина Гавриловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1816

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