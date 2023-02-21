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Шаманина Наталья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евфросинья Николаевна

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1815

Муж: Шаманин Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1816 ст.

Сын: Шаманин Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шаманин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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