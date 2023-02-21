Шаманина Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евфросинья Николаевна
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Бракосочетание
До 1815
Рождение ребёнка
07.07.1816 ст.
Сын: Шаманин Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Шаманин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно