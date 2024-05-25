Сулеева Шамсия Ярмухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулеева Шамсия Ярмухаметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулеев Хузий

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1922

Сын: Сулеев Яриахмат Хузиевич

Отец ребёнка: Сулеев Хузий

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Сулеев Ахсан Хузиевич

Отец ребёнка: Сулеев Хузий

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Сулеева) Хафуза Хузиевна

Отец ребёнка: Сулеев Хузий

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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