Сулеева Шамсия Ярмухаметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулеев Хузий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1922
Отец ребёнка: Сулеев Хузий
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Сулеев Хузий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Сулеева) Хафуза Хузиевна
Отец ребёнка: Сулеев Хузий
Смерть
Неизвестно