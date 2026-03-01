Воротовова (Лошкина) Стефанида Сергеева
женский, родилась 11.11.1799
умерла Неизвестно
ОтецЛошкин Сергей Семенович1757 г.р.
МатьЛошкина Марфа Гавриловна1762 г.р.
Супруги
Воротовов Иван ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Осипова (Воротовова) Анна Ивановна20.07.1828 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1799
Отец: Лошкин Сергей Семенович
Мать: Лошкина Марфа Гавриловна
Бракосочетание
23.02.1823
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.07.1828
Дочь: Осипова (Воротовова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Воротовов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно