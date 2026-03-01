Воротовова (Лошкина) Стефанида Сергеева 11.11.1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Воротовова (Лошкина) Стефанида Сергеева

Автор
Сo
osipovi.s@yandex.ru С.

женский, родилась 11.11.1799

умерла Неизвестно

Отец
Лошкин Сергей Семенович1757 г.р.
Мать
Лошкина Марфа Гавриловна1762 г.р.
Супруги
Воротовов Иван ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Осипова (Воротовова) Анна Ивановна20.07.1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1799

Отец: Лошкин Сергей Семенович

Мать: Лошкина Марфа Гавриловна

Бракосочетание
23.02.1823

Муж: Воротовов Иван Васильевич

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
20.07.1828

Дочь: Осипова (Воротовова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Воротовов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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