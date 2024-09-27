Савин Никита Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Никита Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1675 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Савин Павел

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Марковна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Мирон Никитич

Мать ребёнка: Устинья Марковна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Евсей Никитич

Мать ребёнка: Устинья Марковна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Семён Никитич

Мать ребёнка: Устинья Марковна

Смерть
Неизвестно

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