Савин Никита Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Савин Павел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Марковна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Мирон Никитич
Мать ребёнка: Устинья Марковна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Евсей Никитич
Мать ребёнка: Устинья Марковна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Семён Никитич
Мать ребёнка: Устинья Марковна
Смерть
Неизвестно