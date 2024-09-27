Мирон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Савин Никита Павлович
Мать: Устинья Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Иван Миронович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Наум Миронович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Анна Мироновна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно