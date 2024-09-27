Мирон Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Савин Никита Павлович

Мать: Устинья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Иван Миронович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Наум Миронович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Анна Мироновна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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