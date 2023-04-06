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Широков Семен Ефимов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Широков Ефим Семенов

Мать: Широкова Марфа Юдина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Авдотья Семенова

Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Широков Кирилл Семенов

Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева

Рагозы, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Широков Григорий Семенов

Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева

Рагозы, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Широков Ипат Семенов

Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева

Рагозы, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Широков Нестер Семенов

Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева

Рагозы, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Агафья Естифеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рагозы, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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