Широков Семен Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Широков Ефим Семенов
Мать: Широкова Марфа Юдина
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Авдотья Семенова
Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Широков Ипат Семенов
Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Широкова Агафья Естифеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762