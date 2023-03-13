Серкова (Павленкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Павленкова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Павленковъ Фролъ

Мать: Павленкова Афимья Андреева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Вилкова Федосья

Отец ребёнка: Серковъ Прохоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1784

Сын: Серковъ Прокофий

Отец ребёнка: Серковъ Прохоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Серковъ Михей

Отец ребёнка: Серковъ Прохоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Серковъ Прохоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Прохоръ

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