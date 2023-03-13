Серкова (Павленкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Павленковъ Фролъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Вилкова Федосья
Отец ребёнка: Серковъ Прохоръ
Рождение ребёнка
07.07.1784
Сын: Серковъ Прокофий
Отец ребёнка: Серковъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Серковъ Михей
Отец ребёнка: Серковъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Серковъ Прохоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Прохоръ