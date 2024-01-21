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Горшков Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Иван Ларионов

Мать: Дарья Ефимова

Бракосочетание
10.11.1843 ст.

Жена: Горшкова (Хмелевская) Феврония Епифанова

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1850 ст.

Дочь: Горшкова (Горшкова) Василиса Григорьева

Мать ребёнка: Горшкова (Хмелевская) Феврония Епифанова

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Военная служба
1854 ст.
Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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