Горшков Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Иван Ларионов
Мать: Дарья Ефимова
Бракосочетание
10.11.1843 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1850 ст.
Дочь: Горшкова (Горшкова) Василиса Григорьева
Мать ребёнка: Горшкова (Хмелевская) Феврония Епифанова
Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Военная служба
1854 ст.
Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно