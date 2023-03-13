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Королёвъ Иванъ

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Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Королёвъ Алексей Дмитревъ

Мать: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Королёва Анна Самойлова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Королёва Анна Самойлова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Королёва Авдотья Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Королёвъ Павелъ

Мать ребёнка: Королёва Авдотья Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Авдотья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Анна Самойлова

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