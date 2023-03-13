Королёвъ Иванъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Королёвъ Алексей Дмитревъ
Мать: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Королёва Анна Самойлова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Королёва Анна Самойлова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Королёва Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Королёвъ Павелъ
Мать ребёнка: Королёва Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королёва Анна Самойлова