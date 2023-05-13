Бессарабов Глеб Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессарабов Глеб Николаевич

Бессарабов Глеб Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1901 ст.

Отец: Бессарабов Николай Григорьевич

Мать: Надежда Сергиева

Восприемник Слободы Кинель-Черкасской Бугурусланского уезда Владимир Иванов Бессарабов
Призыв на военную службу
23.06.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: инженер-подполковник ; гв. инженер-майор ; инженер-майор 12 гвардейский стрелковый корпус Место призыва: Октябрьский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Октябрьский р-н
Военная служба
С 23.06.1941 по 14.09.1956
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда»
Военная награда
26.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.03.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
08.06.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.