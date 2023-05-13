Бессарабов Глеб Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1901 ст.
Отец: Бессарабов Николай Григорьевич
Мать: Надежда Сергиева
Восприемник Слободы Кинель-Черкасской Бугурусланского уезда Владимир Иванов Бессарабов
Призыв на военную службу
23.06.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: инженер-подполковник ; гв. инженер-майор ; инженер-майор 12 гвардейский стрелковый корпус Место призыва: Октябрьский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Октябрьский р-н
Военная служба
С 23.06.1941 по 14.09.1956
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда»
Военная награда
26.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.03.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
08.06.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Смерть
Неизвестно