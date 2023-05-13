Бессарабов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессарабов Николай Григорьевич

Бессарабов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1850 и 1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бессарабов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Сын: Бессарабов Глеб Николаевич

Мать ребёнка: Надежда Сергиева

Восприемник Слободы Кинель-Черкасской Бугурусланского уезда Владимир Иванов Бессарабов
Смерть
Неизвестно