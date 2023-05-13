Бессарабов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бессарабов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Сын: Бессарабов Глеб Николаевич
Мать ребёнка: Надежда Сергиева
Восприемник Слободы Кинель-Черкасской Бугурусланского уезда Владимир Иванов Бессарабов
Смерть
Неизвестно