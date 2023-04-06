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Матвей
Матвей
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Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пётр
1798 г.р.
Мать
Настасия
1798 г.р.
Дети
Марья
1844 г.р.
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Пётр
Мать:
Настасия
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1844
Дочь:
Марья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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