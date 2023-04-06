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Матвей

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

1844 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пётр

Мать: Настасия

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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