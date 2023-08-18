Пономарёва (Зубарева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Зубарева) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1962

Отец: Зубарев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1983

Сын: Пономарёв Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
05.05.1988

Сын: Пономарёв Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Андрей Анатольевич

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