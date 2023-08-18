Пономарёва (Зубарева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1962
Отец: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
19.11.1983
Сын: Пономарёв Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
05.05.1988
Сын: Пономарёв Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно