Стефан Тимофеев
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: Тимофей Фёдоров
Мать: Анна Романова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1821
Жена: Евдокия Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно