Стефан Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Тимофеев

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Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

До 1787 г.р.

Жена

До 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: Тимофей Фёдоров

Мать: Анна Романова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1821

Жена: Евдокия Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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