Земцов Михаил Яковлев
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1894
Сын: Земцов Александр Михайлов
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Рождение ребёнка
10.02.1896
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Рождение ребёнка
27.06.1897
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Бракосочетание
04.02.1898
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1901
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Рождение ребёнка
03.06.1903
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Рождение ребёнка
12.07.1906
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Рождение ребёнка
11.07.1909
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Рождение ребёнка
03.03.1912
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Рождение ребёнка
08.07.1914
Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)
Смерть
Неизвестно