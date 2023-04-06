Земцов Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемцов Михаил Яковлев

Земцов Михаил Яковлев

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Земцова ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1894

Сын: Земцов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1896

Сын: Земцов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1897

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1901

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1903

Сын: Земцов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1906

Сын: Земцов Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Земцов Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1912

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1914

Сын: Земцов Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Земцова Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close