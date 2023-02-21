Марьясова Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьясова Поэма Константиновна
Отец ребёнка: Марьясов Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924
Кулун, Ужурский муниципальный район, Красноярский край