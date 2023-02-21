Марьясова Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьясова Любовь Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьясова Поэма Константиновна

Отец ребёнка: Марьясов Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьясов Константин Васильевич

Смерть
1924
Кулун, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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