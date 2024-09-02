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Евдокия Никифорова

Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.08.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Павел Иванов и умершего Кузьмы Яковлева жена Екатерина Матвеева отец Никифор Илларионов + Степанида Кузьмина
Рождение ребёнка
06.02.1885 ст.

Сын: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Федор Иванов и Василия Григорьева дочь девица Пелагея Васильева
Бракосочетание
01.04.1892 ст.

Муж: Орешников Николай Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1898 ст.

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Дмитрия Степанова сын Михаил и Якова Васильева жена Анна Прокофьева
Рождение ребёнка
02.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Михаил Дмитриев и Якова Васильева дочь девица Ксения
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Никита Фомин и Якова Васильева дочь девица Ксения
Рождение ребёнка
21.02.1906 ст.

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Никита Фомин и Тимофея Андреева жена Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.

Сын: Федор Николаевич

Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Никита Фомин и Тимофея Андреева жена Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.

Сын: Егор Николаевич

Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Никита Фомин и Павла Васильева дочь девица Ольга
Смерть
Неизвестно

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