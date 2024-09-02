Евдокия Никифорова
Место рождения
Дата рождения14.08.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
14.08.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
восприемн. Павел Иванов и умершего Кузьмы Яковлева жена Екатерина Матвеева отец Никифор Илларионов + Степанида Кузьмина
Рождение ребёнка
06.02.1885 ст.
Сын: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич
восприемн. Федор Иванов и Василия Григорьева дочь девица Пелагея Васильева
Бракосочетание
01.04.1892 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1898 ст.
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич
восприемн. Дмитрия Степанова сын Михаил и Якова Васильева жена Анна Прокофьева
Рождение ребёнка
02.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич
восприемн. Михаил Дмитриев и Якова Васильева дочь девица Ксения
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич
восприемн. Никита Фомин и Якова Васильева дочь девица Ксения
Рождение ребёнка
21.02.1906 ст.
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич
восприемн. Никита Фомин и Тимофея Андреева жена Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.
Сын: Федор Николаевич
Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич
восприемн. Никита Фомин и Тимофея Андреева жена Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.
Сын: Егор Николаевич
Отец ребёнка: Орешников Николай Васильевич
восприемн. Никита Фомин и Павла Васильева дочь девица Ольга
Смерть
Неизвестно