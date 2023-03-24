Väänänen Matti Antinpoika
Место рожденияKuhilasvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения13.05.1865
Дата смерти25.10.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1865
Отец: Väänänen Antti Matinpoika
Мать: Väänänen Marketta
Kuhilasvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
04.06.1886
Рождение ребёнка
19.02.1887
Мать ребёнка: Kortelainen-Väänänen Liisa Mikontytär
Смерть
25.10.1887
Kuhilasvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ