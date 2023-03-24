Väänänen Matti Antinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Väänänen Matti Antinpoika

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Место рождения

Kuhilasvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

13.05.1865

Дата смерти

25.10.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1865

Отец: Väänänen Antti Matinpoika

Мать: Väänänen Marketta

Kuhilasvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
04.06.1886

Жена: Kortelainen-Väänänen Liisa Mikontytär

Рождение ребёнка
19.02.1887

Сын: Wäänänen Juho Matinpoika

Мать ребёнка: Kortelainen-Väänänen Liisa Mikontytär

Смерть
25.10.1887
Kuhilasvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
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