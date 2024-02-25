Зенкевич Василий Викторович 02.08.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенкевич Василий Викторович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.08.1901

умер 01.02.1942, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Зенкевич (Гернгросс) Вера Евгеньевна1897 г.р.
Дети
Зенкевич Софья Васильевич1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкевич (Гернгросс) Вера Евгеньевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зенкевич Софья Васильевич

Мать ребёнка: Зенкевич (Гернгросс) Вера Евгеньевна

Смерть
01.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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