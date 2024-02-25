Зенкевич Василий Викторович
мужской, родился 02.08.1901
умер 01.02.1942, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Зенкевич (Гернгросс) Вера Евгеньевна1897 г.р.
Дети
Зенкевич Софья Васильевич1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зенкевич Софья Васильевич
Мать ребёнка: Зенкевич (Гернгросс) Вера Евгеньевна
Смерть
01.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург