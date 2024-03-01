Аввакум Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Аввакумов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милентий Аввакумов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клементий Аввакумов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1669 ст.
Сын: Петр Аввакумов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672 ст.
Сын: Дементий Аввакумов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно