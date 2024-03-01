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Аввакум Иванов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Григорьев

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Аввакумов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милентий Аввакумов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клементий Аввакумов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1669 ст.

Сын: Петр Аввакумов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1672 ст.

Сын: Дементий Аввакумов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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