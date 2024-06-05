Мишин Емельян Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Мишин Данила Георгиевич
Мать: Евдокия Мартынова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.06.1903
Бракосочетание
30.06.1903 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1905 ст.
Дочь: Мишина Александра Емельянова
Мать ребёнка: Кострыгина Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.
Дочь: Мишина Мария Емельянова
Мать ребёнка: Кострыгина Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
?.01.1910
Сын: Мишин Василий Емельянович
Мать ребёнка: Кострыгина Пелагея Максимова
Смерть
Неизвестно