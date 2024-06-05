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Мишин Емельян Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мишин Данила Георгиевич

Мать: Евдокия Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострыгина Пелагея Максимова

Бракосочетание
30.06.1903

Жена: Кострыгина Пелагея Максимова

Подберезники, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
30.06.1903 ст.

Жена: Кострыгина Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
13.03.1905 ст.

Дочь: Мишина Александра Емельянова

Мать ребёнка: Кострыгина Пелагея Максимова

Подберезники, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.

Дочь: Мишина Мария Емельянова

Мать ребёнка: Кострыгина Пелагея Максимова

Подберезники, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1910

Сын: Мишин Василий Емельянович

Мать ребёнка: Кострыгина Пелагея Максимова

Смерть
Неизвестно

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