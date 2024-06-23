Губжева (Казарова) Сюзанна Хадисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губжев Олег Хабиевич
Рождение ребёнка
15.08.2011
Дочь: Губжева Самира Олеговна
Отец ребёнка: Губжев Олег Хабиевич
Рождение ребёнка
14.07.2019
Сын: Губжев Алан Олегович
Отец ребёнка: Губжев Олег Хабиевич