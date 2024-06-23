Губжева (Казарова) Сюзанна Хадисовна 19.05.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Казарова) Сюзанна Хадисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Олег Хабиевич

Рождение ребёнка
15.08.2011

Дочь: Губжева Самира Олеговна

Отец ребёнка: Губжев Олег Хабиевич

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
14.07.2019

Сын: Губжев Алан Олегович

Отец ребёнка: Губжев Олег Хабиевич

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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