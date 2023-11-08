Лазаревская (Зотова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревская (Зотова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазаревский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лазаревский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревский Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Лазаревский Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаревский Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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