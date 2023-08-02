Прийменко Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Андрей Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Рыльникова

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Прийменко ?

Мать: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Рыльникова
Бракосочетание
22.01.1878

Жена: Марина Анисимовна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1878г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-4 / лист № 115 /.
Смерть
Неизвестно
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