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Глазков Борис Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1924

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924

Отец: Глазков Яков

Мать: Жученко Устинья Степановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
1979
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