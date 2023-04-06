Глазков Борис Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1924
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924
Отец: Глазков Яков
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
1979