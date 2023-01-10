Градовская (Грамм) Софья Александровна После 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Градовская (Грамм) Софья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1840

умерла Неизвестно

Супруги
Градовский Николай Дмитриевич20.04.1829 г.р.
Дети
Градовская Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Градовская Анна НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градовская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градовская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градовская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градовский Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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