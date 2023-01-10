Градовская (Грамм) Софья Александровна
женский, родилась После 1840
умерла Неизвестно
Супруги
Градовский Николай Дмитриевич20.04.1829 г.р.
Дети
Градовская Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Градовская Анна НиколаевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градовская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градовская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градовская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно