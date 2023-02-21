Градовская (Грамм) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градовская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градовская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градовская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно