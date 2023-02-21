Градовская (Грамм) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрадовская (Грамм) Софья Александровна

Градовская (Грамм) Софья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градовская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градовская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градовская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Градовский Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градовский Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close