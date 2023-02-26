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Сергей Григорьев

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: Фирсяков Григорий Филипов

Мать: Фирсякова Анна Михайлова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1868

Сын: Емельян Сергеев

Мать ребёнка: Матрона Ефимова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ефимова

Смерть
Неизвестно
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