Сергей Григорьев
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1868
Сын: Емельян Сергеев
Мать ребёнка: Матрона Ефимова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Ефимова
Смерть
Неизвестно