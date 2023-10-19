Васильчикова (Бове) Инна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчикова (Бове) Инна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бове Сергей Сергеевич

Мать: Бове Сарра Александровна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Васильчиков Александр Павлович

Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Васильчиков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович

Смерть
1917
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