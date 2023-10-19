Васильчикова (Бове) Инна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Бове Сергей Сергеевич
Мать: Бове Сарра Александровна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Васильчиков Александр Павлович
Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Васильчиков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Васильчиков Павел Александрович
Смерть
1917