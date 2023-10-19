Васильчиков Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчиков Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Васильчиков Александр Павлович

Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Васильчиков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна

Смерть
1941
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