Васильчиков Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Васильчиков Александр Павлович
Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Васильчиков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Васильчикова Инна Сергеевна
Смерть
1941