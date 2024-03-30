Крупник (Черныш) Соломея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупник (Черныш) Соломея Игнатьевна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

30.07.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1905 ст.

Отец: Черныш Игнатий Карпович

Мать: Черныш Пелагея Фоковна

Погребище, Вінницька область
Крещение
31.07.1905 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
10.03.1937

Дочь: Новицкая Анна Васильевна

Отец ребёнка: Крупник Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
29.03.1939

Дочь: Крупник Елена Васильевна

Отец ребёнка: Крупник Василий Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупник Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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