Крупник (Черныш) Соломея Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1905 ст.
Отец: Черныш Игнатий Карпович
Мать: Черныш Пелагея Фоковна
Крещение
31.07.1905 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
10.03.1937
Дочь: Новицкая Анна Васильевна
Отец ребёнка: Крупник Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.03.1939
Дочь: Крупник Елена Васильевна
Отец ребёнка: Крупник Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно