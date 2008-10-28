Ерчик (Жук) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик (Жук) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1933

Дата смерти

28.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радион Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Ерчик Виктор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерчик Виктор Иосифович

Рождение ребёнка
25.08.1958

Дочь: Синяк (Ерчик) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Ерчик Виктор Иосифович

Рождение ребёнка
02.12.1963

Сын: Ерчик Валерий Викторович

Отец ребёнка: Ерчик Виктор Иосифович

Рождение ребёнка
23.04.1970

Сын: Ерчик Сергей Викторович

Отец ребёнка: Ерчик Виктор Иосифович

Смерть
28.10.2008

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