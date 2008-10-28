Ерчик (Жук) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1933
Дата смерти28.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радион Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Ерчик Виктор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1958
Дочь: Синяк (Ерчик) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Ерчик Виктор Иосифович
Рождение ребёнка
02.12.1963
Отец ребёнка: Ерчик Виктор Иосифович
Рождение ребёнка
23.04.1970
Отец ребёнка: Ерчик Виктор Иосифович
Смерть
28.10.2008